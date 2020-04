Laskesuusatamise olümpiavõitja ja maailmameister otsustas ootamatult tippspordiga lõpparve teha

«Jah, ta lõpetab tippsportlase karjääri,» sõnas pressikonverentsil Venemaa laskesuusaliidu juht Jevgeni Redkin. «Soovitasin tal meie treeneritiimiga liituda ja ta nõustus pakkumisega. Ta on väga osav laskja ja tema nõuanded on meie sportlastele kindlasti suureks abiks.»

32-aastane Volkov karjääri jäävad kaunistama kaks suurt tiitlit. Ta kuulus 2017. aastal MM-kulla võitnud Venemaa teatenelikusse ja ka 2014. Sotši olümpiamängudel võidutsenud teatemeeskonda. Viimane tiitel on siiski küsimärgi all, sest tema meeskonnakaaslane Jevgeni Ustjugov tunnistati dopingupatuseks ja tema tulemused alatest 2013. aastast on tühistatud. Hetkel otsustatakse Spordi Arbitraažikohustus selle juhtumi saatust.