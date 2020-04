Maailma spordikuulsus kahetseb mineviku pattusid

O'Sullivan, keda peetakse ka snuukri pahaks poisiks, selgitas Eurospordile antud intervjuus, et noorena jõi ta palju alkoholi ja kasutas narkootikume. Seetõttu raiskas ta väärtuslikku aega, mil oleks võinud hoopis oskusi lihvida. «Kindlasti oleksin praegu veelgi parem mängija, kui elanuks hoopis korralikumalt,» arvas O'Sullivan.

«Hooaeg kestab septembrist maini ja MM on viimaseks võistluseks. Kui olin mitmel puhul kaotusseisus, siis lootsin, et see saaks kiiremini läbi. Nõnda sain taaskord lõbutsema minna.»