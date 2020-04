Mitmed Itaalia kõrgliiga klubid on hooaja jätkumise vastu

Jätkumise vastu on Torino, Samdoria, Bologna, Parma, Brescia, Udinese ja Georgi Tunjovi koduklubi SPAL. Nende klubide peamiseks põhjuseks on liiga kõrge risk uut viiruse lainet tekitada.

Liiga juhtkond hiljem kinnitas, et plaan on ikkagi jätkata, kuid see kooskõlastatakse kindlasti valitsusega. Juhul, kui kõikidele on tagatud turvaline keskkond, siis saame mängudega jätkata.