Martin Järveoja sportlasteele alguse pannud klubi tähistas 40. juubelit

«Aastate lõikes on meil igal aastal umbes 20-30 Eesti meistrit erinevates vanuseklassides, rääkimata medalitest läbi 40-50 aasta, mil oleme judoga Tartus tegelenud. Oleme sel alal kindlasti üks Eesti edukamaid klubisid. Ka maailmas oleme päris edukad olnud: klubil on kokku kümme tiitlivõistluste medalit, ehkki üks on judokas, aga maailmameistriks tulnud autorallis – Martin Järveoja. Üks veteranide MM-kuld on meil ka olemas – Margus Kõndi näol,» meenutas Põhjala.