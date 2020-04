Spordireporter salvas Grossi, Kaalu, Märtinit ja Tänakut jõmmilauluga

Nagu kulges saate tutvustustekst Kuku raadio kodulehel: «Autospordiliidu suu suitseb nagu lausleekides põlev hunnik vanu autorehve. Eelmisel neljapäeval küsiti valitsuselt miljonit eurot ja lisati, et autosport ei taotle priviligeeritud staatust teiste spordialade suhtes. Tegelikult just seda nad tegid.»

«Kirja üks esimesi sõnumeid oli, et autosport väärib eraldi tähelepanu. Miks? Auto- ja tehnikasport on viimane valdkond, mille toetamisele praeguses kriisis tuleb mõelda. Tegemist on erasektoril põhineva spordiharuga, mis on selgelt miinusmärgiga,» jätkas ta.