Rooney: hoolimata minu sõprusest Ronaldoga, on Messi parem jalgpallur

«Kui ma Cristianoga koos mängisin, ei olnud ta orienteeritud ainult värava löömisele. Nägin temas soovi saada maailma parimaks jalgpalluriks. Ta harjutas ja harjutas, kuni see lõpuks kandis vilja. Cristiano on uskumatult hea skoorija ning kindlasti kuulub ta koos Messiga kahe maailma parema jalgpalluri sekka,» ütles Rooney ajalehele Sunday Times. «Aga hoolimata minu sõprusest Ronaldoga, pean ma parimaks siiski Messit.»

Inglase sõnul annab argentiinlasele eelise kaasasündinud talendikus. Ta toob selle ilmestamiseks välja mänigjate väravaesise tegutsemise. «Ma ei mäleta, et oleksin Messit näinud skoorimas tugevalt palli väravasse virutades. Ta lihtsalt veeretab pallid sisse. See käib tal näiliselt nii kergelt. Ronaldo on kastis halastamatu, tõeline tapja. Aga Messi piinab enne, kui ta oma ohvri surmab,» kirjeldas Rooney värvikalt.

«Aga arvan, et need kaks on muutnud jalgpalli löödud väravate osas ja ma ei usu, et keegi neile selles arvestuses järele jõuab,» sõnas Inglismaa koondise eest 53 väravat löönud Rooney lõpetuseks.