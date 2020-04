Ferrari pakub Vettelile 12 miljonit, aga sakslase arvates on seda liiga vähe

La Gazzetta Dello Sport kirjutab, et Ferrari pakkus Vettelile üheaastast lepingupikendust summale 12 miljoni eurot. Vettel tahab väidetavalt aga paremat kokkulepet, sest kehtiva lepinguga teenib ta pea 40 miljonit aastas. Lisaks ihkab sakslane kuulu järgi püsivamat kokkulepet ja soovib käed lüüa vähemalt kaheks aastaks.

Hetkel on aga läbirääkimised takerdunud ning palju enam mänguruumi ei ole. Sakslase leping Itaalia meeskonnaga lõppeb nimelt selle aasta lõpus.

Kui neljakordse maailmameistriga kokkulepet ei saavutata tuleb Ferraril leida asendaja. Seni on kõige enam spekuleeritud Daniel Ricciardo ja Carlos Sainz Jr'i nimedega. Läbi on käinud ka Lewis Hamiltoni nimi, aga britt teatas sel nädalal, et ei soovi Mercedesest lahkuda.