400 000 eurot nädalas teeniv Özil keeldus palgakärpest ja sattus põlu alla

Kokku keeldus palgakärpest kolme Londoni klubi mängijat. Enim tähelepanu sai aga Özil, sest tema nädalapalk 400 000 eurot on Arsenali suurim. Samas ei olnud Türgi päritolu sakslase käitumine üllatav, sest tema agent Erkut Sogut oli sellele juba paar nädalat tagasi vihjanud. «Me ei tea täna, milline on kriisi rahaline mõju klubidele. Näeme seda alles kolm kuni kuus kuud hiljem,» rääkis agent toona.

Endine Inglismaa jalgpallikoondislane Jamie Carragher Özili otsust ei mõistnud. «Tema agent tegi talle karuteene, kui tuli kolm või neli nädalat tagasi välja teatega, et ootame ja vaatame. Arvasin kohe, et sellest kujuneb probleem.»

Carragher võrdles Özili käitumist suure PR omaväravaga. «Selline käitumine oleks mõistetav noormängijate puhul, kellel pole piisavalt vahendeid või siis jalgpallurite puhul, kel saab kohe-kohe leping läbi. Fakt on aga see, et enimteeniv mängija loobus palgakärpest, samal ajal kui ülejäänud meeskond selle vastu võttis. Ma ei hakka minema tema palganumbrisse ega süüdistama inimesi, kes talle seda maksavad, aga tiimi enim kõrgeimalt tasustatud mängija peaks näitama eeskuju.»

Endine Manchester United kaitsja Gary Neville astus ühe sammu endisest koondisekaaslasest kaugemale. «See otsus on mõistetamatu. Jalgpallis pead sa olema tiimimängija nii platsil kui selle kõrval. «Ma ei tahaks kunagi olla nende kolme mängija nahas, kes polnud kärpega nõus. See võõrandub ja isoleerib nad ülejäänud meeskonnast. Kui ülejäänud grupp mängijaid midagi otsustab seda, tuleb sellega kaasa minna. Aga see näitab lihtsalt Premier League'i klubides toimuvat. Jalgpall sööb ennast seestpoolt. Mängijad ei usalda klubisid ja see on vaid üks näide sellest», lõpetas Neville.