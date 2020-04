Tellijale

Et Eesti kõrgliigas mängivad kümme klubi saaksid eriolukorra ajal treeningutega alustada, oleks jalgpalliliidul vaja eriolukorra erisust. Tänaseks on vutiliit tutvustanud riigile plaani ning ootab tagasisidet. Eestlased on eeskujuks võtnud Saksamaa, kus alustatid väiksemates gruppides treeningutega juba 6. aprilli. Liigahooajaga plaanib Bundesliga jätkata juba 9. mail.