Hollandi jalgpalliliiga jätkumine sai valusa hoobi

Kuigi Hollandi kõrgliiga jaoks on olukord keeruline, ei öeldud veel otseselt välja, et liigahooaeg on lõpetatud. Seda seetõttu, et UEFA-lt on tulnud eurosarjade kohtade pärast signaal meistrivõistlused võimalusel lõpuni mängida, kuid pandeemia tõttu on lubatud ka hooaeg varasemalt lõpetada. Enne lõpliku otsuse tegemist peabki Hollandi jalgpalliliit nõu UEFAga.