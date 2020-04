Murdmaasuusatamise biatloni vastu vahetanud olümpiavõitja annab tiirus kuuma: ühes kuus kulub padrunite peale mitu tuhat eurot

Norra ajalehe VG teatel laseb Nilsson praegu püssiga treenides nädalas umbes 1200 lasku. Väljaane tõi võrdluseks, et meeste biatloniäss Johannes Thingnes Bö tulistab rauast sama ajaga välja ligikaudu 600 padrunit. VG lisas, et üks treeningpadrun maksab umbes 87 senti, seega läheb Nilssoni harjutamine ühes kuus maksma üle 4000 euro.

Viikingite koondisepealik Per Arne Botnan ütles, et kuigi Nilsson laseb võrreldes Böga oluliselt rohkem, on üks neist algaja biatleet ja teine tegeleb peenhäälestuse, mitte õppimisega.

Nilssoni laskmistreener Jean-Marc Chabloz märgib, et rootslanna on pika puuga tema parim õpilane. «Ta on laskmise väga kiiresti selgeks õppinud. Ilmselt on see sellepärast, et ta ootab igat treeningut väga.»