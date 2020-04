Prantslased selgitasid maailma kiireima jalgpalluri

Le Figaro andmeil on 2018. aasta maailmameistri tippkiirus 36 km/h, millega edestas ta napilt teisi ründajaid. Tabelis mahtus teisele reale Bilbao Athleticu Inaki Williams (35,7 km/h), kolmandale Londoni Arsenali Pierre-Emerick Aubameyang (35,5 km/h).

Esikümnes on palju edurivimehi, kuid kiiremate sekka mahuvad ka kaitsjad. Näiteks on paremkaitsja Kyle Walker viies (35,21 km/h), teine paremkaitsja Alvaro Odriozola üheksas (34,99 km/h) ja keskkaitsja Nacho Fernadez kümnes (34,62 km/h). Odriozola ja Fernandezi mängijaõigused kuuluvad Madridi Realile, kuid paremkaitsja on laenul Müncheni Bayernis.