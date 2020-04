Igapäevaselt trenni rassiv Henri Drell: mõne NBA klubiga on juttu olnud

Laupäeval 20. sünnipäeva tähistav pallur ütles Postimehele, et mõned draftieelsed treeningud tühistati, ent loodetavasti viirus taandub, et avaneks võimalus end näidata. «Midagi kindlat veel pole,» märkis Drell.

Samuti on veel vara rääkida ka võimalikest kosilastest. «Mõne tiimiga on juttu olnud, aga midagi suurt mitte. Koroona takistab praegu päris palju,» lisas ta. Seetõttu pole ka praegu selge, kas Drelli nimi jääb lõpuni üles või võetakse see enne drafti maha.