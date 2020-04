Ajaleht: Cristiano Ronaldo naaseb koroonapagendusest Itaaliasse vaid ühel juhul

Nõnda väidab Itaalia ajaleht la Repubblica. Probleem peitub aga faktis, et praegu pole kellelgi aimu, millal ja kas üldse tänavune vutihooaeg jätkub. Kui Saksamaal soovitakse mängudega edasi minna 9. mail, siis saapamaal on koroonaviiruse ulatuslikuma ja laastavama leviku tõttu olukord keerulisem.

Peaks kodumaal viibiv Ronaldo millalgi Itaaliasse naasma, ootab teda kahenädalane kohustuslik karantiin. Seega võib teoorias juhtuda, et portugallane liitub Juventusega teistest hiljem ning jääb seetõttu eemale ühistreeningutest ja mõnes mängust.

Enne kui Serie A seiskus, juhtis liigatabelit just viimaste aastate valitseja Juventus. Tõsi, edu Rooma Lazio ees on vaid üks punkt. Ragnar Klavan ja Cagliari hoiavad 12. kohta.