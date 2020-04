Barcelona legendi paljastus: võitlesin sügava depressiooniga

«Olin ühel hetkel seisus, kus ma ootasin öö saabumist, et saaksin lihtsalt ravimid sisse võtta ja põhku pugeda. Olukord oli tõesti halb, vajasin sellest kõigest pausi,» sõnas kaks aastat tagasi kasvatajaklubist lahkunud ja praegu Jaapanis Vissel Kobes palliv Iniesta.

«Lähedased inimesed teadsid, et mul oli väga raske. Aga kuniks sa pole seda ise läbi elanud, pole sul tegelikult aimugi, millest käib jutt. Mul oli tõesti raske, kuid ma ei lõpetanud kordagi treenimist. Võtsin lihtsalt päev korraga,» sõnas katalaan ja kinnitas, et tal polnud kordagi peas putsade varna riputamise mõtet.

Iniesta usub, et karm kogemus aitas tal saada paremaks inimeseks: «Ma ei tulnud sellest välja enam sama inimesena, vaid hoopis paremana. Mu abikaasa, kes oli toona tüdruksõber, ei lahkunud sel perioodil kordagi mu kõrvalt. Ta veetis minuga isegi öid mu vanemate kodus. Lähedased on need, kes aitavad olukorras selgust luua. Olen neile väga tänulik.»