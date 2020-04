Venemaa korvpalliliidu president: paljud klubid ei pruugi seda kriisi üle elada

Venemaa korvpalliliidu presidendi Andrei Kirilenko sõnul tuleb olla valmis, et mitmed tuntud klubid jaovad koroona tõttu kaardilt. «Paljudel klubidel on praegu käsil väga-väga rasked ajad. Venemaa korvpalliliit on juba praegu valmistamas ette erinevaid meetmeid ja toetusprogramme, et võistkondade koormat tuleval hooajal vähegi kergendada ja nende elu lihtsamaks teha,» sõnas ta intervjuus RIA Novostile.

«Kuid isegi siis tuleb neil rinda pista tõsiste majanduslike probleemidega. Kardan, et paljude klubide jaoks võib praegune olukord olla liiga keeruline, et jätkata. Korvpallis ei liigu palju raha ja enamik klubid saavad suurema osa oma toetustest kohalikelt omavalitsustelt. Säärases olukorras pole aga sport see, kuhu omavalitsused oma vahendeid suunavad, mistõttu on paljude võistkondade jaoks väga keeruline ellu jääda,» jätkas ise mängijana kõrgel tasemel läbi löönud Kirilenko.

Kuidas on lood aga siinpool Peipsi järve? Eesti meisterklubi Kalev/Cramo teatas juba veebruari lõpus, et märtsist rakenduv uus stipendiumiseadus paneb nad raskesse olukorda. Veelgi hullemini lõi jalad alt koroonapandeemia, mis hooaja enneaegselt lõpetas. Nõnda tuli tühistada lepingud kõigi mängijatega ning ilmselt ka treeneritega.

Siiski on Kalevi president Toomas Linamäe avaldanud lootust, et võistkond päris pildilt ei kao. Võimalusel jätkatakse oluliselt väiksema eelarve, peamiselt eestlaste ning noormängijatega. Ilmselt tuleks VTB Ühisliigast küll sel juhul loobuda, kuid vähemalt ei peaks kodinaid päris kokku pakkima. Garantiid siiski pole.

«Meil tuleb üle 70 protsendi rahast eraettevõtetelt, kuid nende tänane sponsortoetus on praktiliselt null,» ütles Linamäe aprilli alguses.