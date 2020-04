MMA-ässade tšekid värisevad poksitšempionide kõrval

See, et poksiringis ringlevad suured rahasummad, on spordisõbrale ammu teada fakt. Näiteks Anthony Joshua pistis mullu taskusse 51 miljonit eurot, samal ajal kui Deontay Wilder pidi leppima «vaid » 28 miljonit dollariga. Need summad kahvatuvad aga mõistagi Floyd Mayweatheri kõrval, kes on rusikahoope jagades ennast miljardäriks klohminud. Kuidas on rahalood aga võrkaiaga ümbritsetud poksiringis ehk MMA-puuris?