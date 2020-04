UEFA kinnitas edasi lükatud suurturniiri uue algusaja

Valiksarjas on koondised pidanud erineva arvu kohtumisi, mõned naiskonnad viieliikmelistes gruppides on platsil käinud kõigest kahel korral. Eesti on kuueliikmelises A-algrupis nelja kohtumisega teeninud ühe punkti, kui oktoobrikuus õnnestus Istanbulis viigistada Türgiga. Türklannadel on samuti kirjas üks viigipunkt. Meie alagrupis on naiskonnad seni pidanud väga erineva arvu kohtumisi ning gruppi troonib kuuest mängust maksimaalsed 18 punkti noppinud valitsev Euroopa meister Holland. Venemaa on neljast mängust kogunud üheksa punkti, Sloveenia on sama punktisumma kokku saanud kuue mänguga. Meie ette mahub veel viiest mängust kuus punkti noppinud Kosovo.