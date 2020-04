Eesti kergejõustiklastele medalilootusi pakkunud tiitlivõistlus jääb ära

«Väga kahju, et peame teatama Pariisi EM-i ära jäämisest. Lootsime, et sel raskel ajal saavad sportlased end vähemalt suve lõpus näidata. Kahjuks pole Prantsusmaa valmis võistlust korraldama, nii et peame selle ära jätma,» ütles Euroopa kergejõustikuliidu esindaja Dobromir Karamarinov.

«Kuigi uudis on kurb, siis tuleb eelkõige mõelda tervise peale. Kõige tähtsam on, et inimesed oleksid terved. Mõtleme alati laiemalt: et meie liikmetel, spordiperel ja laiemal üldsusel oleks kõik korras.»