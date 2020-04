Andrea Adamo: Angelina Jolie´d on keeruline kohtingule meelitada, Tänakut Hyundaisse tuua polnud raske

«Ütleme nii, et Angelina Jolie´d on üsna keeruline kohtingule meelitada. Arvan, et selle kõrval polnud Oti Hyundaisse toomine eriti raske. Muidugi oli majanduslikult vaja läbirääkimisi pidada, aga jutud eralennukitest ja meeletutest summadest ajasid mind lihtsalt naerma,» arutles Adamo DirtFishi podcastis David Evansiga vesteldes.

«Oti liitumise juures oli ilmselt kõige tähtsam see, et ta tahab võita sama palju kui mina. Sarnase suhtumisega on ka Thierry Neuville. Paljud asjad langesid kokku. Mõistame teineteist suurepäraselt, sest oleme sarnased. Avalikkuse ees ei viska ta eriti nalja ja pole väga suhtlev, aga omavahel olles naudime elu. Rallidel peabki professionaalselt käituma.»

Hooaja eel ütlesid paljud, et Tänak ja Neuville ei mahu ühte võistkonda ära. Adamo sõnutsi on olukord vaat et vastupidine: «Nende koostöö toimib väga hästi. Ott on sõitnud erinevate autodega ning tõi tiimi kogemust. Thierry on tunnistanud, et ta saab sellest suurt abi. Kui kaks tippsõitjat on taibukad, siis kõik laabub. Muidugi tuleb olla ka aus, sellega kaasneb teatud vabadus.»

Itaallane täpsustas, et mõistagi peavad piloodid võitmiseks olema ka omajagu isekad. Aga ta rõhutab, et tegemist pole lastega, vaid tarkade täiskasvanud meestega. Seetõttu ei teki ka suuremaid probleeme. Võistkonna poolt on vähemalt esialgu nii Tänakule ka Neuville´ile loodud võrdsed võimalused.

Evans uuris kogenud tiimibossilt, kas eestlase üsna jahedad kommentaarid võistluste ajal ja järel ka teda kuidagi häirivad.

«Mulle meeldib Oti väljaütlemisi lugeda, see ei häiri mind kuidagi. Olen ise samasugune: pingelistes olukordades ei käitu ma alati kõige sõbralikumalt,» arutles Adamo. «Tuleb meeles pidada, et rallimehed kihutavad 200 km/h metsas, mudas või mistahes oludes. Mõnikord tähendab võit rohkemat kui elu. Võib-olla on kiiruskatsel olnud probleeme, siis ongi raske anda kommentaare.»

Ta jätkas: «Rallis on vaja karaktereid. Kui kõik mehed ütlevad vaid ilusaid asju, siis muutub võistlus väga igavaks. Arvan, et see on üks osa meie spordist. Kui Ott teaks täpselt, mida ta iga kord ütleb, siis kaoks mänguilu. Näiteks alati, kui Ott teatab, et masin pole väga hea, aga võidab ikkagi kiiruskatse, siis tunnen end hästi.»