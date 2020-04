Mourinho asus esimest korda Chelsea etteotsa 2004. aastal pärast edu Portoga. Portugallane näitas kohe kõrget taset, vedades Londoni klubi kahel korral järjest Inglismaa kõrgliiga tšempioniks. Lisaks võideti erinevaid väiksemaid karikaid.

«Olime kõik pisarais. Sahinaid oli õhus palju. Me ei mänginud tol ajal väga isukalt, liigas ei läinud eriti hästi. Siis ta tuligi ja ütles: «Ongi kõik, mind vallandati.» Ta kallistas kõigi mängijatega,» meenutas Chelsea pikaaegne kapten Terry Sky Sportsile.

«Täiskasvanud mehed nutsid silmad peast, kui Jose Mourinho vallandati. Mõtlesime, et mis meist nüüd edasi saab? Meid juhendas justkui isafiguur, kes teadis, kuidas meid õigesti suunata. Läksime isegi juhtkonna jutule ja palusime, et ta saaks jätkata. Sellele muidugi vastu ei tuldud. Aga otsus oli rutakas, ta on klubi ajaloo parim treener.»