Reinar Hallik: arvutimängud pole veel nii reaalseks tehtud, et seal keegi sama hästi viskaks kui mina!

Kas Halliku virtuaalkuju vähemalt viskab juba sama hästi kui mees ise? «Arvutimängud ei ole veel nii reaalseks tehtud, et seal keegi sama hästi viskaks kui mina! Arendajatel on vaja veel vaeva näha,» sõnas Hallik endale omase huumoriga.

E-liiga on Halliku arvates igati tore ettevõtmine. «Korvpall on täielikult seisma jäänud ja kõigil ju aega on. Huvitav on end proovile panna, saab kildu visata ja spordile omane võistlusmoment on ka sees.»