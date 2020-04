Raul Must kasutab soorituse parandamiseks hingamistehnikat

Musta eesmärgile jõuda oma neljandatele olümpiamängudele andis koroonakriis valusa tagasilöögi. Sulgpallis olümpiapääsme lunastamiseks tuli edu saavutada aasta aega kestval kvalifikatsiooniperioodil, mis algas eelmise aasta mais ja pidi lõppema Euroopa meistrivõistlustega aprilli lõpus.

Koos oma meeskonnaga alustas eelmisel kevadel Must olümpiateekonna jäädvustamist videoblogina. Minisarjas toovad Must ja videod produtseerinud treener Rainer Kaljumäe vaatajateni teekonna, kuhu jäävad sajad treeningtunnid, paarkümmend maailma edetabeli turniiri ning klubi liigamängud.

Ühe võistlusena on jäädvustatud OM-kvalifikatsiooni Brasiilia turniir, mis toimus eelmise aasta mais. «Raul Must teel Tokiosse» annab võimaluse piiluda tippsportlaseks oleku köögipoolele – mida tähendab pingega toimetulek ja kuidas tähtsakse võistluseks valmistutakse.

Muuhulgas selgub videoblogi kolmandas osas, et Mustale meeldib teha Wim Hofi hingamisharjutusi. «Sa ei kujuta ette, kui palju see aitab. Praegusel hetkel võin teha 100 kätekõverdust. Päriselt,» sõnas ta pärast sessiooni lõppu.

Mil viisil Musta tee edasi lükatud Tokyo olümpia suunas jätkub, on hetkel veel teadmata. Ülemaailmne kriis pani aasta kestma pidanud kvalifikatsiooniperioodile piduri poolteist kuud enne selle lõppu. Jäänud olid vaid viimased võistlused ja olümpiakohad olid praktiliselt jaotatud. Ka Must oli pääsme põhimõtteliselt kindlustanud. Tänaseks ei ole rahvusvaheline alaliit ja Rahvusvaheline Olümpiakomitee veel otsust teinud, kuidas jätkata kvalifikatsiooniperioodiga jätkata.

Üheltpoolt on sulgpallurid kõvasti võidelnud praeguste edetabeli kohtade nimel. Teisalt, kui rahvusvaheline võistluskalender peaks sügistalvel taastuma, toob olümpia edasilükkumine kaasa veel ühe hooaja võistlusperioodi, kus tehtud tulemusi peaks samuti justkui arvestama.

Suurte kogemustega Must jääb hetkel äraootavaks ja rahulikuks: «Tõesti praegu jäi lõpusirgel kvalifikatsioon seisma ja olin väga heas positsioonis, et Tokyosse kvalifitseeruda. Usun, et kui tulebki kvalifikatsioonis mingisugune muudatus, siis minu hea positsioon jätkub ja olümpiapilet pole ohus ning võimalused olümpiale pääseda jäävad heaks.»