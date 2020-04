Hollandi jalgpalliliidu otsus lõpetada hooaeg tekitas suurt vastukaja

Hollandi jalgpalliliit oli sundseisus, sest mõned päeva tagasi otsustas valitsus koroonaviiruse tõttu keelata kõik suurüritused kuni 1. septembrini. See tähendas, et võimatu oli ka jalgpalliliigaga jätkata.

Eriti valus oli jalgpalliliidu sunnitud otsus esiliigas mängivale Cambuurile, kelle edu lähima jälitaja ees oli 11 punkti. Kuna tulemused tühistati, ei pääse klubi järgmisel hooajal ka kõrgliigasse. Cambuur peatreener Henk de John ütles Hollandi meediale, et tegu on riigi spordi läbi aegade häbiväärseima otsusega.