Eesti saalihokis kuulutati enneaegselt lõppenud hooaja järel ikkagi võitjad välja

«Eesti saalihokis jõuti enne erikorra kehtestamist seisu, kus võitjad oli võimalik välja kuulutada. Kuna ettepanekuid ja arvamusi on erinevaid, siis on suheldud paljudega. Tulemused on klubidele ja võistkondadele olulised toetuste taotlemisel kohalikelt omavalitsustelt, noorte «pearaha» taotlemise edetabelitele ja eelkõige mängijatele pärast pikka hooaega,» jätkas ta.