Eesti üks paremaid rattureid sõidab koos sõbraga Kuressaare haigla toetuseks ümber Saaremaa

Osa sõidust on lubanud kaasa teha Mihkli isa, Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking treener Riho Räim, kes on üks esimesi raskest seisust taastunud koroonahaigeid Eestis. Heategevuslik rattasõit saab alguse 28. aprilli hommikul kell 7.00 Kuressaare raekoja eest, orienteeriv lõpuaeg on vahemikus 18.00–22.00 ja finiš Kuressaare haigla juures.

«Minu kodusaar on kahe viimase kuu jooksul pidanud taluma tohutut koormust, pinget ja kurbust ning see on muserdanud ja kurnanud meid kõiki: sealhulgas mind, minu perekonda, Kuressaare haiglat ja kohalikku ettevõtlust. Sellest toibumiseks läheb veel kindlasti aega, aga olen kindel, et igasugused turgutavad ettevõtmised Saaremaa aitamiseks kiirendavad taastumist ja aitavad meil kõigil naasta igapäevaellu,» kommenteeris Mihkel Räim pressiteate vahendusel ettevõtmise eesmärki.

Rattamaailma kõrgliigasse kuuluva Israel Start-Up Nationi profiratturi sõnul on heategevuslik rattasõit ümber Saaremaa tema toetusavaldus oma kodusaarele, kohalikule haiglale ja kogukonnale. «Ligi 330-kilomeetrise sõiduga liitub ka minu hea sõber, jalgrattur Steven Kalf, sest kahekesi on sellist katsumust psühholoogiliselt kergem läbida ning turvalisem,» ütles Räim. «Ühe osa sõidust teeb kaasa minu isa Riho, kelle koroonaviirusest tervenemise lugu ja optimism aitavad loodetavasti ka paljusid teisi inimesi nii Saaremaal kui mujal.»

Saaremaa kriisikomisjoni juht ja vallavanem Madis Kallas on Räimele ja Kalfile tänulik. «Nii jalgrattaspordis kui ka kriisiolukorras viib võiduni meeskonnatöö, milles on oluline iga liikme panus. Olen tänulik Saaremaa tippratturitele, et nad võtavad ette heategevussõidu oma kodusaarel ja teevad seda Kuressaare haigla toetuseks.»

Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli lisas: «Kuressaare haigla kollektiiv on viimased seitse nädalat püsti püsinud suuresti tänu kogukonna toele ja innustusele. Mihkel Räime ettevõtmine on selle ühise tegemise ilusaks jätkuks. Kahjuks ma ei julge veel öelda, et punktiks.»

Räime kinnitusel on plaanis kogu teekond GoPro-kaameraga üles filmida ja sõidu (ca 10–12 h) jooksul sellest tema Instagrami konto (mikuraim) vahendusel kõigile huvilistele ülevaade anda. Lisaks võimalusele toetada Kuressaare haiglat tutvustavad jalgratturid oma sõidu jooksul Eesti suurimat saart, mis on nii eestlaste kui ka meie lähinaabrite poolt armastatud turismi sihtkoht.

Kuressaare Haiglat saab toetada, helistades annetusliinide numbritel: 5 eurot – 9000405, 10 eurot – 9000410, 50 eurot – 9000450. Palume oodata kõne lõpuni, sest annetus laekub pärast 10ndat sekundit.