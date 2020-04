Ferrari endise F1-tiimi pealiku õilis koroonasaladus lobiseti välja

Infokild tuli välja tänu ühele anonüümseks jääda soovinud allikale, kes suhtles Itaalia F1-ajakirjaniku Leo Turriniga. «Arrivabene pole sellest kellelegi rääkinud, aga kui koroonatorm saabus, on ta patsiente kliinikusse viinud,» rääkis tundmatu. Ajalehe Il Resto del Carlino teatel on Arrivabene alati olnud suure südamega inimene.

Kuigi Arrivabene tõi Ferrarisse uusi tuuli, ei õnnestunud tal tiimiga võita ühtegi tiitlit. 2019. aastal võttis talt ohjad üle toona tehnikadirektorina töötanud Mattia Binotto. Muide, 63-aastane Põhja-Itaaliast pärit Arrivabene on kuulsa Torino Juventuse jalgpalliklubi juhatuse liige.

Viimastel ametlikel andmetel on Itaalias koroonaviirusse nakatunud 192 994 inimest, millest rohkem on haigeid vaid Hispaanias (219 764) ja USAs (905 333). Itaalias on viirusse surnud 25 969 inimest.