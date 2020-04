Häbitunne sunnib Rootsi suusastaari karjääri jätkama

«Häbi ja väärtusetuse tunne on väga kiired tulema. Võin enda vastu väga õel olla. Eriti, kui asjad hästi ei suju,» ütles 32-aastane rootslanna SVT-le.

Nõnda ebaõnnestunud aastaga ei tahtnud ta aga karjäärile joont alla tõmmata. Kogenud sportlane lubas sõita vähemalt veel ühe hooaja, et Oberstdorfi MM-il sinilindu püüda.

Suusatamise ühe suurema staari nõudlikkus on vägagi mõistetav. Tema auhinnakapist leiab kolm olümpiakulda ja kuus hõbedat. Maailmameistriks on Kalla kroonitud samuti kolmel korral, kuuel puhul on ta lõpetanud teisena ning neljal MM-il kolmandana.