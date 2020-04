Ferrari on valmis Vetteli välja vahetama, kandidaate jagub

32-aastase sakslase leping kehtib Ferrariga 2020. aasta lõpuni. La Gazzetta dello Sport andmetel on Itaalia tiim valmis Vettelile pakkuma aastast kontrahti pikendust ning tema palka vähendataks oluliselt. Piloot ise sooviks koostööd kolme hooaja võrra pikendada, ent võistkond polevat sellest huvitatud.

Kui omavahel kokkuleppele ei jõuta, on Ferrari sihikul juba mitu meest. Välja toodi kolm suuremat kandidaati: austraallane Daniel Ricciardo (30), hispaanlane Carlos Sainz Jr (25) ja itaallane Antonio Giovinazzi (26).

Erinevalt Vettelist on tiimis koht kindel 22-aastasel Charles Leclercil, kelle leping kehtib 2024. aasta lõpuni. Neist esimene on küll neljakordne maailmameister, ent triumfid pärinevad aastatest 2010-2013. Viimasest kuuest hooajast viis on tiitel kuulunud Lewis Hamiltonile.