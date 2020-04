VTB Ühisliiga peadirektor: soovime väga, et Kalev/Cramo jätkaks, oleme valmis neid aitama

Eesti meisterklubi on Ühisliigas kaasa teinud kõik hooajad ning neist peetakse väga lugu. Uue stipendiumiseaduse ja koroonakriisi valguses pole küsimärgi all mitte ainult Kalev/Cramo jätkamine Euroopa tippsarjas, vaid üleüldine ellujäämine. Korstin avaldas lootust, et raskest olukorrast tullakse välja.

«Suhtleme pidevalt. Tähtis on silmas pidada: nad pole vähemalt veel öelnud, et klubi kaob,» rääkis Eesti juurtega Korstin Kalev/Cramo olukorrast. «Jah, neil on suuri majanduslikke probleeme, sest hooaega ei õnnestunud lõpuni mängida ja seetõttu jäid mõned sponsorite soovid täitmata. Aga nad pole öelnud, et võistkond kaob.»

Ta jätkas: «Paljud klubid on sarnases seisus. Sponsoritel pole praegu võimalik oma olukorda adekvaatselt hinnata või midagi tulevikuks prognoosida. Kõik on pausil. Kalevi seisu ei tasu üle dramatiseerida. Loodame väga, et nad jätkavad Ühisliigas. Vajadusel oleme valmis neid ka aitama.»

Korstin tunnistas, et nii mõnigi töötaja on tulnud koondada ning palku vähendada. Mõned sponsorid püsivad ooterežiimil, paar toetajat on pidanud uksed sulguma. Ta adub, et kindlasti läheb järgmisel hooajal rahaliselt raskeks ka liigal. Ent tema jutust kumab, et vaatamata sellele jääb Euroopa üks tugevam korvpalliliiga püsima.