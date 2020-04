Venemaa parim rallisõitja unistab WRC-sarjast: suhtlen sageli Tänakuga

Mullu Škoda Fabiaga kihutanud venelased liitusid tänavu Hyundaiga. Esimesel kolmel etapil näidati head minekut, i20 R5 masinaga teeniti WRC2 arvestuses Monte Carlost kolmas, Rootsist kuues ja Mehhikost teine koht. Üldarvestuses püsitakse teisel real.

Meie idanaabrite suur läbilöök tuli 2018. aastal, mil ERC-sarjas lõpetati teisena ning võideti U28 arvestuse tiitel. Lisaks saatis ekipaaži edu mitmel väiksemal võistlusel. Nõnda teenitigi võimalus Škoda WRC2 tiimis.

Matš TV-le antud intervjuus rääkis Grjäzin nii senisest karjäärist, Venemaa rallikultuurist, Ott Tänakust, Andrea Adamost kui ka oma tulevikust.

«Surve on tuntav. Nüüd oodatakse meilt imesid, sest kuulume tehasetiimi. Meediaga suhtlemine läks raskemaks, rohkem tuleb läbi mõelda, mida öelda ja kuidas sotsiaalmeedias käituda. Sponsorite osas pole muutusi tulnud, tugineme vanadele tuttavatele toetajatele,» rääkis 22-aastane Grjäzin Venemaa ainsa tõsise rallimehe elust.

«Ilmselt on meil sellepärast nii vähe piloote, et see ala pole eriti populaarne. Loodetavasti suudame rallit populariseerida ja tulevikus tahab rohkem inimesi selle spordiga tegeleda.»

Viimaste aastatega on noormees pikkade sammudega edasi astunud. Kuidas õnnestus tal vaid ühe hooajaga WRC2-s välja teenida tehasemeeskonna leping? «Meil oli õnne,» märkis võidusõitja. «Näitasime kohe stabiilsust, Soomes õnnestus isegi mõni katse võita. Lisak lõpetasime Korsikal teisena. Arvan, et need kaks asja aitasidki meid suurde tiimi.»

Nüüd tulebki meie idanaabritel koostööd teha Hyundai tiimipealiku Andrea Adamoga, kes on tuntud üsna karmide võtete poolest. «Meie suhted on hea. Ta on keeruline isiksus. Aga kui Adamo pole vihane, siis on ta väga armastav inimene,» sõnas Grjäzin.

Arvestades senist edulugu unistab ta mõistagi ka kõige kõrgemal tasemel sõitmisest. Grjäzin adub, et WRC-sarjas läheb vaja oluliselt suuremat eelarvet, aga ka palju rohkem sõidukogemust. «Enne tuleb end madalamal tasemel tõestada. Muidu oleks tegemist lihtsalt rahapõletamsisega,» selgitas ta.