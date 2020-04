Northug kardab Norra suusatajate pärast: venelastel on praegu koroona tõttu suur eelis

Nimelt pole praegu reisipiirangute tõttu võimalik (kõrg)mäestikkusse lennata, et seal treenida ja see paneb paljud sportlased Nothungi hinnangul ebasoodsasse seisu.

«Venelastel on võimalik oma kodumaal valida paremini, mis kõrgusel nad soovivad treenida. Neil on lademeis treeningpaiku. Nad ei peagi kodumaalt lahkuma, et mitmekülgselt treenida. Neil on praegu väga suur eelis,» sõnas Northug TV2-le ja viitas 2022. aasta Pekingi taliolümpiale.