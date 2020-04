NHLi tšempion: koroonaviirus on meid pikalt ümbritsenud, mu õel olid sümptomid juba mullu sügisel

Streit lõpetas profikarjääri kaks ja pool aastat tagasi ning rääkis erinevates intervjuudes, kuidas on väga õnnelik, et saab lõpuks perega rohkem aega veeta.

Saatus tahtis aga teisiti. «Kõik algas aasta tagasi. Mu ema jäi üleöö tõsiselt haigeks. Raske on sõnadega kirjeldada, mida ma mullu läbi elasin. See oli lihtsalt jõhker.

Elan kahte elu. Ühest küljest näen oma pere õnne, sest ehitame praegu väga ilusat maja (Streitil on abikaasa ja kaks last - toim.). Teisest küljest pole mu vanemad enam elus ning mul on seda siiani raske aktsepteerida,» rääkis hokimees väljaandele Blick. Streiti sõnul oli tema ema Silvia alati energiat täis ja elurõõmus. Ta aitas mehel ja tema abikaasal lapsi hoida ning nad käisid ka koos puhkamas.

Paar nädalat pärast Streiti ema surma sai arstidelt halva diagnoosi tema isa Hansjörg. «Minu jaoks oli imestusväärne, kuidas ta olukorraga toime tuli. Ta tahtis võidelda.

Ema ja isa oleksid mullu 27. septembril tähistanud 50. pulma-aastapäeva. Läksin tol päeval isaga koos kirikusse, kus nad naitusid. Üritasime õega isa võimalikult hästi toetada, kuid lõppude lõpuks oli ta üksi. Ta igatses Silviat väga.» Hansjörg Streit suri veidi enne jõule kopsupõletikku.

Ehkki tema isa suri mullu, mil koroonaviirus tekitas pahandust vaid Aasias, on Streit koos oma õe Priskaga mõelnud, et võib-olla oli nende isal kallal just see viirus.

«Mul on tunne, et koroonaviirus on meid tegelikult juba pikalt ümbritsenud,» lausus Streit. «Mu õel olid mullu septembris kõik sümptomid: palavik, köha ja maitsetaju kadumine. Seega arvan, et meie pere võis viirusega varakult kokku puutuda.»