Pidu pannud jalgpallurist sai Premier League'i järgmine covidioot

Evertonis leiba teeniv pallur saatis peost videoid ja pilte sotsiaalmeediasse Snapchat. Keani koduklubi mõistis mängija käitumise hukka. «Evertoni jalgpallitiim oli šokis, kui sai teada, et esindusmeeskonna pallur eiras valitsuse ja klubi kehtestatud nõudeid,» seisis nende avalduses. «Oleme avaldanud nördimust ja teinud selgeks, et sellised teod on lubamatud.»