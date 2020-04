Anett Kontaveidi sõbranna ja olümpiakuld teenis Harvardist diplomi

USA väljaande ESPNi teatel on Puerto Rico esimene ja seni ainus olümpiakuld viimasel ajal töötanud koos oma sugulasega, kellel on pagariäri. Näiteks on nad välja mõelnud uusi retsepte.

Rio olümpiakuld on 26-aastase Puigi karjääri ülekaalukalt suurim triumf. Parimal juhul on ta maailma edetabelis olnud 27. kohal. Muide, tegemist on Anett Kontaveidi sõbrannaga ning nad on koos osalenud ka paarismängus.