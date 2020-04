Ebatavalist ravimeetodit kasutanud maailmameister: tunnen, nagu oleksin varem olnud invaliid ja saan nüüd järsku uuesti kõndida

Väljaanne Sport1 kirjutab, et Schwanitz otsustas mure lahendamiseks pöörduda ebatavalise ravimeetodi juurde: talle süstiti põlve radioaktiivset ainet.

Sportlase sõnul töötas ravimeetod suurepäraselt ning ta ei tunne praegu valu. «Nüüd säran pealaest jalatallani,» viskas Schwanitz nalja. «Tunnen, nagu oleksin varem olnud invaliid ja saan nüüd järsku uuesti kõndida. Kõik on minu jaoks palju lihtsam.»

34-aastane Schwanitz on viimaste aastate üks edukamaid kuulitõukajaid. Ta on välistingimustes maailmameister ja kahekordne Euroopa tšempion, lisaks on ta MMidelt võitnud hõbeda ja pronksi ning EMilt hõbeda.