Ringrajasõitja Martin Rump: reaalsus on see, et tegelikult ei tea keegi, mis hetkel võiks uuesti võidusõite pidada

Kogu see sari koosneb kuuest etapist ja avapauk pidi antama 28. märtsil, kuid see lükkus olude sunnil edasi. Millal uuesti rajale saab minna, pole Rumbi sõnul üldse selge. «Olen uurinud nii meeskonnalt kui ka Audi esindajatelt Aasias, mis olukord valitseb. Reaalsus on see, et tegelikult ei tea keegi, mis hetkel võiks uuesti võidusõite pidama hakata. Lähitulevikus tundub see ebatõenäoline ja tuleb olla kannatlik ning valmisolekut säilitada,» selgitas Rump.