F1 boss: plaani järgi algab hooaeg juulis

Viimase informatsioonina teatati, et olude sunnil tühistatakse võidusõit Prantsusmaal, kuna seal kehtestati suurürituste keeld juuli keskpaigani. Nõnda arvas Carey, et just Austrias 3.-5. juulini saab teha viimaks hooaja avastardi.

Tänaseks on teada, et edasi on lükatud või sootuks ära jäetud 10 osavõistlust. Hetkel on kalendris veel 12 võidusõitu, kuid nendele lisatakse plaani järgi veel umbes 3-6 sõitu.