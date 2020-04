Ajaleht: Andrus Veerpalu tegi naabrite elu põrguks

Veerpalude naabripereks on kunstnikust taluperenaine Jana Valge koos oma viie lapsega. Nüüd aga on seoses kuulsate naabritega rahulikul elul ja omaette olemisel kriips peal.

Valge on sügavas hämmingus ning väga mures – kuidas peaks ta oma talu hoovist välja pääsema, kui ainuke tee kulgeb just Veerpalude uue kodu juurest ja see on aiaga piiratud?