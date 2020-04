Viiekordne NBA tšempion: seksisin üle 2000 naisega, kellest vähemalt 500 polnud prostituudid

Korvialune jõud oli küll vaid 201 cm pikkune, kuid tänu heale kohavalikule, tugevale kehale ja suurele võitlejahingele oli Rodman maailma tugevaima korvpalliliiga NBA üks paremaid lauapallide hankijaid. Näiteks võttis ta 1992/93 põhihooajal keskmiselt tervelt 18,7 lauapalli, mis on röögatu arv.

Näiteks väitis Rodman «The Last Dance'is», et magas karjääri jooksul rohkem kui 2000 naisega, kellest vähemalt 500 polnud prostituudid. Tema tuntuimad voodikaaslased on lauljatar Madonna ja praegune Los Angeles Lakersi omanik Jeanie Buss.