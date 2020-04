Pärnumaale planeeritakse Eesti esimest keskust vaatemängulise olümpiaalaga tegelemiseks

Uus keskus annaks Eesti aerutamisföderatsioonidele võimaluse kolida võistlused Lätist tagasi Eestisse. «Seni on Eestis kärestikuaerutamise ja süstaslaalomi harrastajad pidanud kasutama paljuski Lätis Valmieras asuvat tehiskärestikku. Ka Eesti meistrivõitlusi on korraldatud Valmieras. Seal olev kärestik on hetkel Baltikumis ainus selletaoline, kuid ka seal puuduvad sellised veeolud nagu meil Sindis,» tutvustas Ilumets.

Ta lisas: «Mul on hea meel, et Tori Vald on veespordi ja veeturismikeskuse idee eestvedajana projekti elujõuliselt edasi viinud ja kaasanud protsessi kogukonda ja erinevaid koostööpartnereid. Samuti on antud initsiatiivile oma heakskiidu andnud Euroopa Aerutamise Assotsiatsioon (ECA).»