Kolm kuud tagasi Super Bowlil mänginud kanadalane võitleb koroonaviiruse vastu haiglas töötades

Duvenay-Tardif kirjutab Sports Illustratedis avaldatud artiklis, et seni on ta täitnud peamiselt meditsiiniõe kohustusi. «Minu esimene päev haiglas oli 24. aprillil. Olin eelmisel ööl väga närvis, aga see oli hea ärevus - just nagu enne mänge.» Enne tööle asumist sai ta mõistagi koolituse, kuidas kasutada isikukaitsevahendeid ning järgida kõiki vajalikke desinfitseerimisreegleid. «See on kõige tähtsam asi üldse, sest tähtis pole kaitsta mitte ainult iseennast, vaid patsiente. Seal on nii palju asju, mida teha enne iga patsiendi külastamist. Pesta käsi, panna selga põhjalik kaitsevarustus, desinfitseerida pindu ja seadmeid jne. Pärast tuleb kõik kaitsevahendid eemaldada ja ära visata,» kirjeldab jalgpallur, kellele esimestel päevadel on usaldatud ravimite doseerimise ülesanded.