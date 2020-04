Jaapani meditsiiniliit: olümpiamängude korraldamine on keeruline ka järgmisel aastal

«Seni, kuni ei ole töötatud välja efektiivset vaktsiini, on keeruline korraldada Tokyo olümpiamänge ka järgmisel aastal. Aga ma ei taha veel ennatlikke järeldusi teha ega ütle tänasel päeval, et mänge ei peaks toiuma. Aga selge, et viiruspuhang ei ole täna ainult Jaapani vaid kogu maailma probleem,» kommenteeris meditsiiniliidu juht.

Yokukura pole aga esimene Jaapani meditsiiniekspert, kes seab mängude toimumise kahtluse alla. Eelmisel nädalal ütles infektsioonihaiguste spetsialist Kentaro Iwata sealsele meediale, et ei pea mängude toimumist tõenäoliseks ka järgmise aasta juulis ning augustis.

«Pean olema aus. Ma ei usu, et mängud saaksid toimuda ka järgmisel aastal. Olümpia läbiviimine vajab kahte eeldust: koroonaviirus peab olema kontrolli all nii Jaapnnis kui ka igal pool mujal maailmas. Olen seetõttu väga pessimistlik. Võimalik, et see võib toimuda publikuta ja väga limiteeritud osavõtjaskonnaga,» ütles Iwata eelmisel nädalal.

Olümpiamängude korraldajad on aga öelnud, et kaugemasse tulevikku enam mänge lükata ei saa ning kui neid järgmisel aastal ei toimu, jääavad need sootuks ära.

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) liikme John Coatesi sõnul on hetkel veel vara midagi öelda. Tema sõnul usub ROK, et aega on veel piisavalt, kuid samas on olukord väga ettearvamatu.