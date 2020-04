Endine Ferrari tiimipealik: Kimi Räikkönen pole mingi «jäämees»

Räikkönen sõitis Domenicali juhitavas Ferraris aastatel 2008 ja 2009 ning osaliselt ka 2014. hooajal. Itaallane kirjeldab soomlast nendest aegadest aga hoopis teistmoodi kui võiks arvata. «Esimene asi, mis mul Räikköneniga meelde tuleb, on tema tundlikkus. Ka emotsionaalne tundlikkus. See on hoopis midagi muud, kui tema jäämehe kuvand,» rääkis Domenicali ajalehele Corriere della Sera.