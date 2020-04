Koroonaviirusest räsitud Kataloonia plaanib korraldada vormel 1 etappi

Kataloonia vormel 1 etapi korraldajate sõnul oleks nemad võidusõitu esimesel võimalusel võõrustama. Nad ütlevad, et raja kasutamiseks ei ole juba praegu ühtegi piirangut.

Algselt pidi võistlus toimuma 10. mail, kuid koroonaviiruse tõttu see sel kuupäeval loomulikult ei toimu. Kuna Prantsusmaa on teatanud, et tänavune F1 etapp jääb ära ning Holland ja Belgia ei korralda suuri üritusi enne 1. septembrit, võib Barcelona etapist kujuneda sarja üks avapauke. Hetkel on plaanis veel ka juulis peetavad Austria ning Suurbritannia etapid.

«Oleme algusest peale F1 juhtidele öelnud, et tahame käia nendega ühte jalga. Kui nad arvavad, et me saame neile abiks olla, oleme me valmis etapi ära korraldama. Kuni Chase (F1 tegevjuht Chase Carey - toim) ütleb, et hooaeg hakkab Euroopa juunis või augustis peale, oleme seda ka korraldama. Oleme pidanud F1 juhtidega läbirääkimisi uute kuupäevade osas. Nad küsisid meilt, kas meile sobivad kõik võimalikud kuupäevad, ja me vastasime jaatavalt,» rääkis ringraja direktor Joan Fonsere Autospordile.

Tavaliselt pole Barcelona tahtnud etappi suve keskel korraldada, sest kohalikud puhkavad ning linnas on niigi piisavalt turiste. «Oleks minult aasta tagasi küsitud, palunuks ma etappi augustisse mitte määrata. Aga praegu oleks piirangutega formaat isegi hea lähtekoht, kust edasi minna. Tööd saaks ka piirkonna hotellid. Just natuke - mitte ei minda täisgaasiga minema,» selgitas Fonsere.

Piirangutega F1 etapp tähendab, et pealtvaatajaid raja äärde ei lubataks. «Pealtvaatajateta võistluse korraldamine teeks olukorra ka meile lihtsamaks. Pole turunduskulusid ega sissepääsukontrolle. Tehniline valmisolek on meil kogu aeg olemas, sest meie rada on tegevuses 320 päeval aastas,» kirjeldas võistlusraja direktor.

Barcelona etapi korraldajatel on vormel 1 sarjaga vaid ühe-aastane leping ja palju on räägitud, et järgmisel aastal ei pruugi Kataloonia etapp enam kalendris olla.