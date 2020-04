Otepää sai FISilt uue võimaluse ja võõrustab tuleval hooajal ka naiste MK-etappi

Otepääl võistlus on kavas tuleva aasta 2.-3. jaanuaril ning mõlemal päeval sõidetakse 10 km pikkused individuaaldistantsid. Samadel kuupäevadel lähevad Tehvandil starti ka naiskahevõistlejad, kes läbivad poole lühema võistlusmaa. Hüppevõistlus toimub mõlemal juhul Tehvandi K90 mäelt.

Otepää etapp on kahevõistluse MK-sarja kavva kuulunud kolmel viimasel hooajal, kuid heitlike lumeolude tõttu on see toimunud vaid 2019. aastal.