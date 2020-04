Ott Kiivikas ei usu, et eilse rõõmusõnumi valguses hakkab välijõusaalides pihta õudne möll

«Alguses, kui jõusaaalid suleti, hakkasid inimesed väljas käima, aga tung polnud nii suur, kui võinuks arvata,» ütles Kiivikas Kuku Raadio saates «Saade». «Tihti on välijõusaalide sisustus nii spetsiifiline, et enda kohale vedamiseks pead olema kõva rauasikutaja.

Kui oled keskmine kontoritöötaja, kes on harjunud mugavalt harjutusi tegema, siis väljas on raske asendust leida. Ma ei usu, et nüüd hakkab välijõusaalides õudne möll pihta, millest võiks probleem tekkida.»

Kiivikas märkis, et inimesed on koroonakriisist hoolimata leidnud võimalusi end vormis hoida. «Olen käinud ka kodus inimestele trenne andmas. Selge see, et igaüks ei jõua koju jõusaali teha, aga tegelikult saab tervet keha treenida ka koduste vahenditega.

Minu abikaasa on harrastustennisist, kes tegi nüüd kolm korda nädalas üldfüüsilisi harjutusi. Tema eelis oli see, et näitasin need ette ja meil oli kodus vajalik inventar olemas. Kui ta saab nüüd tennisega jätkata, on tema üldfüüsiline vorm parem kui kunagi parem, ma arvan.»

Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni liikmena paluti Kiivikal kommenteerida ka otsust sulgeda Audentese spordibaas, kus treenisid Tokyo olümpiaks valmistuvad või selle lootust hellitavad sportlased.