Biatloni valinud murdmaasuusatamise olümpiavõitjal on Jelena Välbe mahlakast sõnavõtust kama kaks

«Ma ei kavatsegi tema tegemisi laskesuusatamises jälgida,» põrutas venelanna Sport-Expressile. «Ta on väga tujukas ja kapriisne. Ilmselt ei tulnud ta lihtsalt toime sellega, et mõned nooremad konkurendid suusatasid temast kiiremini.»

26-aastane Nilsson on Rootsi viimaste aastate parim ning läbi aegade üks edukamaid murdmaasuusatajaid. Olümpiamängudelt on tal ette näidata üks kuld-, kaks hõbe- ja kaks pronksmedalit. Lisaks on tal seitse MM-medalit, millest kaks kuldsed. MK-etappidel on ta individuaalselt poodiumile jõudnud 41 korda.