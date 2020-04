Koroonaga nakatunud tippjalgpalluri naine ignorantidest lapsevanematele: teadke, et teie tõttu sureb täna keegi

Naine on väga pettunud, et paljud emad ja isad on nõudeid eiranud ning on koos lastega käinud karantiinireegleid eirates näiteks väljas jalgpalli mängimas, jalutamas või päikese käes peesitamas.

«Neil on kama kaks, et tervishoiutöötajad annavad oma aega ja tervist, et meie elusid säästa,» põrutas Gorro. «Võime vaielda, kas koroonakriisi ajal on tehtud õigeid otsuseid, kuid üks on selge: kui inimesed ei tee koostööd, ei tule Hispaania kriisist välja,» ütles argentiinlasest keskkaitsja armsam.