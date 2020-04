Koroonaviirus WRC-sarja revolutsiooni ei takista

Mitmed suured mootorispordisarjad nagu näiteks vormel 1 ja NASCAR on lükanud värskemad uuendused edasi. Nõnda võiks arvata, et ehk minnakse sama teed ka WRC-s, kuid Rahvusvahelise autoliidu (FIA) arvates pole see vajalik.

«Oleme praegu kenasti graafikus, et 2022. aastaks jääb piisavalt aega uute autode katsetamiseks ja sobivaks vormimiseks. See on osa mängust. Nõnda saavadki võistkonnad tehniliselt rohkem aega ja ressurssi, et arendusega tegeleda.»